COC: minister Helder moet zich in Qatar duidelijk laat horen

COC Nederland, de landelijke lhbti-belangenorganisatie, rekent erop dat minister Conny Helder zich dinsdag in Qatar duidelijk laat horen. “Bijvoorbeeld door het dragen van een OneLove-band”, zegt een woordvoerder.

Het COC reageert naar aanleiding van een bericht van CNN. De Amerikaanse zender meldt dat voetbalsupporters met regenboogattributen in Qatar worden tegengewerkt en hun spullen moeten inleveren. “Het was te verwachten, maar niet minder triest: fans met regenboogitems worden wel degelijk lastiggevallen door de autoriteiten in Qatar”, aldus de woordvoerder.

Het Nederlands elftal speelt dinsdag in Doha de derde en laatste groepswedstrijd, tegen Qatar. Het is nog niet duidelijk of sportminister Helder dan met een OneLove-band of OneLove-speldje op de tribune gaat zitten.

Het dragen van de OneLove-band ligt tijdens het duel met Qatar extra gevoelig. De kans bestaat dat de emir van Qatar het laatste duel van zijn landenploeg op het WK bezoekt. De leiding van de KNVB heeft daarom besloten tijdens de wedstrijd geen OneLove-band maar een OneLove-speldje te dragen.