Ed Nijpels vindt rol NPO-zendercoördinatoren griezelig

Ed Nijpels is kritisch over de rol van de zendercoördinatoren bij de NPO. De VVD-coryfee en oud-voorzitter van de Raad van Toezicht van de TROS en later AVROTROS noemt het “griezelig” dat “één man of vrouw uitmaakt wat wij als kijker te zien krijgen”.

Nijpels vindt het raar dat omroepen, die allen een bepaald segment moeten bedienen, niet altijd mogen maken wat ze willen. “Zendercoördinatoren zijn buitengewoon machtig in Hilversum. Die kunnen een omroep maken of breken”, stelde de voormalige politicus zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune.

“Ik vind het toch wel een beetje griezelig dat één man of één vrouw uiteindelijk uitmaakt wat wij als kijker te zien krijgen terwijl de omroepen, stuk voor stuk, aan hun opdracht moeten voldoen. En daar gaat een zendercoördinator dwars doorheen.” Volgens Nijpels leidt dat ertoe dat ze altijd naar de mond worden gepraat. “Menig directeur van een omroep denkt: ja ik kan wel ruzie gaan maken maar over een halfjaar heb ik ze weer nodig als ik mijn programma geplaatst wil zien.”

Volgens Nijpels moet er goed nagedacht worden over een eventuele andere opzet van de NPO al snapt hij dat een reorganisatie “buitengewoon gevoelig terrein” is. “Je zult iets anders moeten doen”, concludeert hij. “Je moet kiezen voor het één of het ander. Er zijn politieke partijen die vinden dat er een nationale omroep moet komen, naar het Engelse BBC-model. Maar zolang wij omroepverenigingen hebben die aan hun eigen profiel moeten beantwoorden, wat dat profiel ook verder moge zijn, dan moet je daar wel de ruimte voor krijgen. Dan moet het niet zo zijn dat een zendercoördinator uitmaakt welk programma om 21.10 uur op zaterdag wordt uitgezonden.”