Even Tot Hier scoort ook laat op de avond

Het satirische programma Even Tot Hier van Niels van der Laan en Jeroen Woe zet ondanks het WK voetbal hoge kijkcijfers neer. Het programma werd vanwege de wedstrijd Argentinië tegen Mexico pas tegen 23.00 uur op NPO 1 uitgezonden maar bereikte alsnog ruim 1,5 miljoen kijkers, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Even Tot Hier was daarmee het op drie na best bekeken programma van de dag. Alleen de WK-wedstrijden Argentinië-Mexico (2 miljoen) en Frankrijk-Denemarken (bijna 1,6 miljoen) en het WK Journaal (bijna 1,6 miljoen) scoorden beter.

Op primetime was Sterren op het Doek op NPO 2 het best bekeken alternatief. Het Omroep MAX-programma, waarin zaterdag Rob Kemps te gast was, trok 919.000 kijkers. RTL 4 bereikte met respectievelijk de Big Show met Ruben Nicolai en Vriendenloterij Miljonairs 709.000 en 737.000 kijkers.