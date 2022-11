Illegaal feest Ammerzoden beëindigd na oproep politie

Na een oproep van de politie is een illegaal feest in het Gelderse Ammerzoden (gemeente Maasdriel) beëindigd. De meeste bezoekers vertrokken al snel nadat de muziek was uitgezet, aldus de politie.

De Mobiele Eenheid was ter plaatse en de politie had de afritten van de A2 afgesloten om te voorkomen dat er meer feestgangers naar het illegale feest zouden komen. Die afritten zijn inmiddels weer vrijgegeven, meldt de ANWB.

Volgens de Gelderlander waren er ruim 3000 mensen op het evenement afgekomen, maar de politie houdt het op ruim 1500 bezoekers. De politie heeft geen mensen aangehouden.

Op dit moment geldt in de gemeente Maasdriel nog een noodbevel. Dat is afgekondigd om te voorkomen dat het feest in de nabije omgeving wordt voortgezet. Het is onbekend hoe lang het noodbevel nog geldt.