Ruim 37.000 kunstliefhebbers hebben PAN Amsterdam bezocht

De afgelopen week hebben in totaal ruim 37.000 kunstliefhebbers de 35e editie van de kunstbeurs PAN Amsterdam bezocht. De directeur van PAN Amsterdam, Mark Grol, noemt deze editie “in alle opzichten geslaagd”. Het aantal bezoekers is ruim 25 procent hoger dan vorig jaar en daarmee op het aantal van ‘voor corona’, zo stelt de organisatie.

Op de kunstbeurs in de RAI in Amsterdam kunnen liefhebbers van kunst, antiek en design terecht bij in totaal 125 stands van kunsthandelaren, antiquairs en galeriehouders, vijftien meer dan vorig jaar. De deelnemers boden hun schilderijen, antiek, moderne en hedendaagse kunst, sieraden, fotografie, designmeubelen en objecten aan. Ook was er een podium waar verschillende kunstenaars spraken, zoals designer Richard Hutten, voormalig Fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van der Burg en kunstenaar Raquel van Haver.

In 2020 moest het evenement vanwege het coronavirus een jaar overslaan. De 36e editie van de kunstbeurs is volgend jaar van zondag 19 november tot en met zondag 26 november.