60.000 handtekeningen voor compensatiefonds arbeiders Qatar

De ambassade van Qatar in Den Haag krijgt dinsdag 60.000 handtekeningen aangeboden van mensen die willen dat het land een compensatiefonds in het leven roept voor de arbeidsmigranten daar. Die hebben onder barre omstandigheden aan de voetbalstadions voor het huidige WK voetbal in Qatar moeten werken. Er vielen doden bij. De handtekeningen zijn verzameld door mensrechtenorganisatie Amnesty International. De oproep voor een fonds is ook aan het adres van voetbalfederatie FIFA.

Qatar liet ook hotels en andere faciliteiten bouwen, maar de ellende van de arbeiders werpt voor velen een zware schaduw over het hele voetbalfestijn. “De arbeidsmigranten die het WK mogelijk maakten, betaalden daarvoor een hoge prijs. Ze moesten lange dagen in de zinderende hitte werken en kregen vaak te laat of helemaal niet betaald. Families van overleden arbeiders verloren hun geliefde en blijven achter zonder kostwinner. Het is hoog tijd voor Qatar en de FIFA om de uitgebuite arbeiders en hun families te compenseren”, vindt Amnesty.