Burgemeesters praten verder over spreidingswet en opvangplekken

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad praten maandagavond verder met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) over de spreidingswet die naar de Tweede Kamer is gestuurd. De burgemeesters betwijfelen of de wet, die met grote moeite tot stand is gekomen, wel effectief zal zijn. Het proces om asielzoekers eerlijk over gemeenten te verdelen is te complex, vinden zij. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat ook.

De spreidingswet regelt de verdeling van het aantal asielplekken over Nederland. De wet voorziet in een beloning voor gemeenten die vrijwillig en op tijd extra plaatsen leveren en ook in dwang voor gemeenten die blijven weigeren plaats te bieden aan vluchtelingen. Met name dat laatste was een grote wens van het Veiligheidsberaad, dat al maanden mort over gemeenten die ondanks de hoge nood in de asielopvang niets doen. De burgemeesters zijn bang dat de huidige spreidingswet zo ingewikkeld is dat het nog steeds niet gaat lukken om voldoende structurele opvangplekken te realiseren.

De burgemeesters bespreken ook met Van der Burg hoe het verder moet met de Oekraïense oorlogsvluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen. Het aantal gastgezinnen neemt af nu de oorlog in Oekraïne maar voortduurt. Mogelijk zijn er nog jarenlang opvangplaatsen nodig voor de Oekraïners, terwijl daar een groot tekort aan is. Oekraïense vluchtelingen zijn geen asielzoekers en hoeven geen procedure te doorlopen.