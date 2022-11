Explosieven en beschieting bij restaurantketen in drie steden

In zowel Dordrecht, Rotterdam als Den Haag is een vestiging van het Surinaamse afhaalrestaurant Lobi BBQ het doelwit geworden van geplaatste explosieven of een beschieting. De politie vermoedt een verband maar nader onderzoek moet dat nog uitwijzen. Er is tot nu toe een verdachte aangehouden.

In de nacht van zondag op maandag werd bij de vestiging van de keten aan de Haagse Hoefkade in de Schilderswijk een mogelijk explosief gevonden. Een 19-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden. Hij wordt verhoord. Onduidelijk is nog of hij iets met alle drie de incidenten te maken heeft.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek of het wat voor een projectiel het gaat. De Hoefkade en een aantal omliggende straten waren urenlang afgesloten voor het verkeer.

Het verdachte pakketje dat in de nacht van zondag op maandag is ontdekt voor een pand aan de Spuiweg in Dordrecht blijkt ook een explosief te zijn. Dat bevestigde burgemeester Wouter Kolff. Het wordt volgens hem op een veilige plek tot ontploffing gebracht. In de nacht van zaterdag op zondag werd het hetzelfde restaurant ook al beschoten.

De Lobi-vestiging in de Volmarijnstraat in de Rotterdamse wijk Middelland werd in de nacht van zaterdag op zondag onder vuur genomen. Hiervoor zijn nog geen aanhoudingen verricht.