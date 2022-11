Gouden Roos voor NTR-serie Er zijn grenzen en RTL-hit Verraders

De NTR-webserie Er zijn grenzen heeft maandagavond een Gouden Roos gewonnen in de categorie Multiplatform Series. In de serie worden vijf jongeren gevolgd die seksueel zijn misbruikt.

Ook de RTL-serie De Verraders werd bekroond, met een Gouden Roos voor beste realityserie. In de RTL-reeks strijden achttien BN’ers in een kasteel om een pot met zilver. Onder hen zijn enkele verraders die de missie proberen te frustreren. Het programma is inmiddels verkocht aan vijftien landen.

“Deze internationale prijs is weer een prachtige erkenning voor al het harde werk en de passie die in dit format zit”, aldus RTL-directeur Peter van der Vorst.

Eerder op de avond won de VPRO-serie Hoofdzaken al de prijs voor het beste Europese jeugdprogramma van het jaar. De uitreiking van de Gouden Roos, een van de meest prestigieuze Europese televisieprijzen, vond dit jaar plaats in Londen.

De Rose d’Or-awards, zoals de prijzen officieel heten, worden sinds 1961 uitgereikt aan de beste programma’s van het afgelopen jaar op radio, televisie en internet. De shortlist is door 150 mediaprofessionals uit de internationale televisiewereld gekozen uit 750 inzendingen.