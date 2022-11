Kamerleden eisen betere contracten bij NPO na kwestie-DWDD

Tweede Kamerleden willen dat de positie van mensen die werken voor de NPO wordt versterkt, om de kans op misstanden zoals bij DWDD te verkleinen. Tijdens het debat over de mediabegroting uiten Kamerleden van CDA, PvdA, SP en GroenLinks hun zorgen over de vele flexcontracten bij de publieke omroep. Die zouden ervoor zorgen dat mensen zich niet uit durven spreken als er sprake is van een onveilige werkomgeving.

Mohammed Mohandis (PvdA) wil dat staatssecretaris Gunay Uslu (Media) hierover harde afspraken maakt met de NPO. Het Kamerlid wil een motie indienen die de staatssecretaris oproept om samen met de NPO een norm af te spreken voor het percentage programmamakers in vaste dienst; hij denkt zelf aan 80 procent. De PvdA’er is klaar met “alle vrijblijvendheid daaromheen”.

Ook Peter Kwint (SP) ziet graag meer vaste contracten in Hilversum. “Een eikel is een eikel, ook al heb je een vast contract”, aldus Kwint “Maar de kans is een stuk groter dat mensen zich daarover uit durven te spreken als ze een vast contract hebben.” Het Kamerlid zegt dat zijn partij hier al jaren op wijst en vindt dat het kabinet aan had kunnen zien komen dat de vele onzekere contracten tot misstanden kunnen leiden.

GroenLinkser Lisa Westerveld vindt dat er ook een einde moet komen aan de jaarurencontracten. Die zorgen ervoor dat medewerkers door krijgen betaald als programma’s niet op tv zijn, maar ook dat ze een boete krijgen als ze vroegtijdig vertrekken. “Wat mij betreft stopt de NPO met dit soort flutcontracten”.

CDA’er Lucille Werner vindt dat de NPO veel te commercieel is geworden en in de strijd om de kijkcijfers “de mensen worden vermorzeld”. Als het aan Werner ligt, wordt het succes van de NPO op andere manieren gemeten, bijvoorbeeld door te bekijken hoe programma’s worden gewaardeerd. Kwint zet een stap verder en vraagt zich in dit licht af of er een einde moet komen aan de Ster, de stichting die de reclames verkoopt van de publieke omroep.

Sjoerd Sjoerdsma van D66 – door ziekte afwezig bij het debat – heeft eerder eveneens bepleit dat het aantal onzekere en kortdurende contacten omlaag moet bij de NPO.