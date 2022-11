Klimaatactivisten bezetten gebouw Erasmus Universiteit Rotterdam

Een groep klimaatactivisten voert maandag actie op de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Enkele tientallen deelnemers aan het protest hebben het Sanders-gebouw op universiteitscampus Woudestein bezet. De groep noemt zichzelf Occupy EUR.

De activisten hebben onder meer spandoeken opgehangen met teksten als ‘end fossil’. Ze eisen “een einde aan de fossiele economie”. Concreet willen ze dat de universiteit alle banden met oliebedrijven als Shell beëindigt. “Wij zijn studenten en medewerkers (…) die zich zorgen maken over de klimaatcrisis en de medeplichtigheid van de universiteit hieraan”, schrijven ze op hun website.

Het bestuur van de Erasmus-universiteit laat weten begrip te hebben “voor de beweegredenen van de groep” en zegt “de dialoog aan te gaan” met de actievoerders. “We hopen dat het reguliere onderwijs en onderzoek niet verstoord zullen worden”, voegt de EUR er in een reactie aan toe. Volgens voorzitter van het college van bestuur Ed Brinksma “neemt de universiteit haar verantwoordelijkheid” wel degelijk. De EUR is “al langere tijd actief bezig om duurzaamheid in alle lagen van de organisatie te implementeren”, reageert hij.

Naast klimaatverandering vragen de ‘bezetters’ aandacht voor andere problemen, zoals studenten die in de schulden zitten en bestaansonzekerheid. Ook de toegankelijkheid van universiteitsgebouwen voor mensen met een beperking moet beter, vinden ze.

De naam van de actiegroep doet terugdenken aan de internationale Occupy-beweging, die een decennium geleden onder meer met bezettingen protesteerde tegen het handelen van de financiële sector. Ook in Rotterdam verrees toen een tentenkampje, op het Beursplein.