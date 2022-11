Omroepen: NPO-onderzoek moet kijken naar structuren en contracten

Het NPO-onderzoek naar misstanden op redacties bij de publieke omroep moet niet alleen een inventarisatie zijn, maar ook oplossingen voor de toekomst bieden. Dat stelt voorzitter Arjan Lock maandag namens het College van Omroepen (CvO), het adviesorgaan waarin alle omroepen zich hebben verenigd. De omroepen hebben deze week overlegd over de onthullingen over de angstcultuur bij talkshow De Wereld Draait Door.

“Het is heel goed dat de NPO een onafhankelijk onderzoek laat doen”, stelt Lock. “Maar er moet echt goed worden onderzocht wat er mis is gegaan en hoe dat komt. We pleiten ervoor ook te kijken naar de toekomst. Om dit soort situaties te voorkomen, moet er iets veranderen aan de structuren en hiĆ«rarchische verhoudingen binnen Hilversum.”

De omroepen vinden het ook “heel belangrijk dat er meer zekerheid komt in de programmering om redacties zekerheid te geven en de mogelijkheid om te bouwen aan expertise. Dat geeft ruimte om meer contractuele zekerheid te bieden.”

Eerder pleitte ook WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes hier al voor in het radioprogramma Spraakmakers. “De tijdelijke contracten in Hilversum geven een vorm van afhankelijkheid”, zei Huisjes. “Redacteuren vragen zich af: heb ik volgend jaar nog wel een baan? Zit ik nog wel bij het team? En degene die dat beoordeelt, is jouw eindredacteur. Kan je dan echt vrijuit praten bij problemen? Dat is de diepste kern waar het probleem begint.”

NPO kondigde vrijdagavond een ‘omroepbreed’ onderzoek aan naar de werkcultuur binnen Hilversum. Meldpunt Mores heeft sinds de onthullingen rond DWDD talloze meldingen van soortgelijke situaties binnen de gehele publieke omroep ontvangen. Het gaat niet alleen om situaties bij tv-programma’s, maar ook bij de radiozenders van de NPO.

Het onderzoek volgt na onthullingen in de Volkskrant, die op basis van gesprekken met zeventig oud-redacteuren meldde dat presentator Matthijs van Nieuwkerk jarenlang redacteuren zou kleineren en terroriseren. Van Nieuwkerk heeft inmiddels de samenwerking met BNNVARA verbroken, maar heeft toegezegd wel mee te werken aan het NPO-onderzoek.