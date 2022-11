Verkeer rond Utrecht vast na kettingbotsing, weg voorlopig dicht

Rond Utrecht staat het verkeer “compleet vast”, meldt de ANWB. Dat komt door een ongeluk met drie vrachtwagens en enkele personenauto’s op de A27 vanuit Gorinchem richting Utrecht voor knooppunt Rijnsweerd. Daarbij zijn volgens de politie twee gewonden gevallen. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De andere kant op was door het ongeval korte tijd ook een rijstrook afgesloten, omdat de vangrail flink was beschadigd. In beide richtingen, maar ook op de omrijroutes staan lange files. Volgens de ANWB blijft de weg vermoedelijk tot 16.00 uur afgesloten.

Rijkswaterstaat adviseert reizigers die vanuit het zuiden naar Utrecht reizen de snelwegen A2, A12, A27 en de A28 te vermijden wegens files. De dienst raadt automobilisten aan om de verkeersinformatie te checken voor vertrek.

Het is maandag sowieso een “behoorlijk drukke” ochtendspits, meldt de ANWB. Die telde op het hoogtepunt, rond 08.00 uur, 151 files met een totale lengte van ruim 780 kilometer. Een collega van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie spreekt van een “pittige spits, met opvallend veel ongelukken”.

Grote vertragingen waren er ook na ongelukken en pechgevallen op de A2 richting Den Bosch bij de Martinus Nijhoffbrug, de A58 bij Etten-Leur (richting Breda) en op de A6 (richting Lelystad) bij Lelystad-Noord en ook op de binnenring van Amsterdam voor knooppunt De Nieuwe Meer. Lange files op de A4 richting Amsterdam bij Roelofarendsveen en op de A15 bij Sliedrecht-West lossen weer op nadat de weg weer was vrijgegeven.