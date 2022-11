VPRO-programma Hoofdzaken wint Gouden Roos jeugdprogramma

Het VPRO-programma Hoofdzaken is maandagavond bekroond met een Gouden Roos in de categorie beste Europese jeugdprogramma. Dat heeft de omroep bekendgemaakt. De VPRO maakt het programma samen met productiehuis Keplerfilm.

In de serie krijgen kinderen een knipbeurt bij kapper Marko en vertellen zij wat hen bezighoudt. Het was een van de drie Nederlandse programma’s die in deze categorie waren genomineerd. De andere twee programma’s waren Het Klokhuis en de realityserie Hallo, ik heb kanker.

De Gouden Roos is een van de meest prestigieuze Europese televisieprijzen. De awards werden maandagavond in Londen uitgereikt.

Regisseur Menno Otten richtte zich in zijn dankwoord tot de kinderen die meededen aan het programma. “Deze prijs is een bevestiging dat jullie verhalen gehoord moeten worden. Dat jullie ze wilden vertellen, daarvoor ben ik jullie voor altijd dankbaar”, zei de maker.

Eindredacteur Juliëtte van Paridon zegt in een reactie supertrots te zijn dat “Hoofdzaken een podium biedt aan wat kinderen te vertellen hebben. Hun verhalen zijn een spiegel voor onze maatschappij. Het programma Hoofdzaken is in lijn met de traditie van VPRO-jeugdprogramma’s waarin we kinderen serieus nemen.”

De Rose d’Or-awards, zoals de prijzen officieel heten, worden sinds 1961 uitgereikt aan de beste programma’s van het afgelopen jaar op radio, televisie en internet. De shortlist is door 150 mediaprofessionals uit de internationale televisiewereld gekozen uit 750 inzendingen.