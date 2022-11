Aantal nieuwe coronagevallen daalt nog maar heel langzaam

Het aantal positieve coronatests daalt steeds langzamer. In de afgelopen week heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 5155 bevestigde besmettingen geregistreerd. Dat is 4,8 procent minder dan de week ervoor, de langzaamste daling in zes weken tijd.

Gemiddeld kwamen er in de afgelopen week 736 nieuwe gevallen per dag aan het licht. Ten opzichte van maandag is dat gemiddelde wel gestegen, en dat is de eerste toename van dit niveau sinds 11 oktober, bijna zeven weken geleden. Het werkelijke aantal besmettingen kan hoger zijn, omdat positieve zelftests niet worden meegerekend.

Het aantal ziekenhuisopnames daalt ook niet echt meer. Vorige week belandden 270 mensen vanwege hun coronaklachten in het ziekenhuis. De week ervoor waren er (na correctie) 286 opnames als gevolg van een coronabesmetting.

In de verpleeghuizen nam het aantal besmette bewoners iets toe. Het RIVM heeft ook een site om het virus in de gaten te houden, de Infectieradar, en daar stijgt het aantal mensen met een positieve test heel licht. De groep mensen met corona-achtige klachten is stabiel.

Net als in vorige weken ziet het RIVM twee versies van de omikronvariant opkomen, namelijk BQ.1 en XBB. De eerste daarvan kan binnenkort dominant worden. Volgens het instituut zijn er geen aanwijzingen dat die twee versies mensen zieker maken dan eerdere varianten en subvarianten.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kwamen er 1046 nieuwe coronagevallen bij. Voor het eerst in twee weken kwam dat aantal boven de duizend uit. Amsterdam telde 57 nieuwe gevallen. Daarna volgen Rotterdam (41), Den Haag (40), Utrecht (28) en Apeldoorn (19).