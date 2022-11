Aantal opgenomen coronapatiënten opgelopen

Het aantal mensen met corona in de ziekenhuizen loopt weer iets op, na een lange leegloop. Ziekenhuizen behandelen momenteel 657 mensen die positief getest zijn op het coronavirus.

In de afgelopen dag steeg het aantal opgenomen mensen met 37. Dat is de grootste toename in een dag sinds 5 oktober, voor zover dat terug te zien is in de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Die worden op zaterdagen, zondagen en feestdagen niet bijgewerkt.

Ziekenhuizen hebben in de afgelopen dag 90 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is de grootste instroom sinds 7 november.

De cijfers van het LCPS maken geen verschil tussen mensen die vanwege hun coronaklachten zijn opgenomen, en mensen die andere kwalen hebben en toevallig besmet bleken.

Ziekenhuizen behandelden half oktober meer dan 1200 mensen die het coronavirus onder de leden hadden.