Almelose kruisboogschutter krijgt strafeis te horen

De Almelose kruisboogschutter Kenzo K. (30) krijgt op de slotdag van zijn strafzaak de strafeis te horen. K. staat terecht voor het doodsteken van twee vrouwen in zijn flat. Daarna zou hij vanaf zijn eigen balkon met een kruisboog hebben geschoten op politieagenten en een verpleegkundige.

De dodelijke slachtoffers waren zijn 70-jarige onderbuurvrouw en haar 52-jarige nicht. Ze hadden respectievelijk negen en zeventien steekwonden. De 33-jarige verpleegkundige die bij de onderbuurvrouw op bezoek was om haar te verzorgen, wist ternauwernood via een balkon aan de M. Th. Steynstraat in Almelo te ontkomen.

De officier van justitie heeft dinsdagochtend twee uur nodig voor het requisitoir, waarin hij vertelt wat er in de visie van het Openbaar Ministerie is gebeurd op 17 september vorig jaar en in de periode daaraan voorafgaand. De verdachte zou zich al langer hebben voorbereid om onder invloed van drugs anderen te doden, zou blijken uit zijn chats.

Zelf zegt K. zich niets meer van de gebeurtenissen te herinneren, wat de nabestaanden hem erg kwalijk nemen. “Een van de ergste dingen is dat niet alleen mijn moeder en tante zijn vermoord, maar ook dat we niet wisten waarom en hoe”, zei de dochter van het 52-jarige slachtoffer maandag, toen nabestaanden gebruik konden maken van het spreekrecht.

Na het requisitoir van de officier van justitie en aansluitend het pleidooi van de verdediging krijgt K. het laatste woord. De rechtbank en het OM zeggen te hopen dat K. dan de kans grijpt om nabestaanden nog antwoorden te verschaffen. De rechtbank doet op 23 december uitspraak.