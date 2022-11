CNV akkoord met cao leerlingenvervoer, staking FNV’ers gaat door

Leden van vakbond CNV Vakmensen hebben ingestemd met een cao voor het leerlingen- en zorgvervoer. Ze gaan akkoord met de afspraken die vorige week zijn gemaakt met werkgeversverbond KNV Zorgvervoer en Taxi.

Vakbond FNV wees de voorstellen eerder al af en doet dat dinsdag opnieuw. Leden van die bond staken woensdag, dit gaat door. “Die andere vakbond gaat akkoord met iets wat nog helemaal niet goed is uitonderhandeld, dus ze weten niet waar ze voor gaan tekenen. Bovendien blijven onze leden strijden voor volledige loondoorbetaling bij ziekte. Onbegrijpelijk dat een vakbond pikt dat werknemers gestraft worden als ze door ziekte niet kunnen werken”, laat FNV-bestuurder Meindert Gorter weten.

De cao geldt onder meer voor chauffeurs die kinderen van hun huis naar het speciaal onderwijs of de dagbesteding en terugbrengen. Zij hielden zo’n anderhalve week geleden een regionale staking in vier provincies. De werkgevers en de vakbonden gingen daarna opnieuw met elkaar om tafel. Daarna kwam KNV met een nieuw bod, waar CNV positief over was en dat nu ook door de achterban is aangenomen.

In een verklaring zegt KNV-voorzitter Bertho Eckhardt: “We hopen dat FNV alsnog meedoet en afziet van de stakingen. Het zou ons verbazen wanneer deze stakingen toch doorgezet worden nu er een geldige cao ligt. Natuurlijk mogen FNV-leden staken, dat is hun recht. Maar voor mensen die afhankelijk zijn van zorgvervoer, bijvoorbeeld leerlingen in het speciaal basisonderwijs en mensen met een beperking, is deze staking echt kwalijk.”

In de cao van CNV en KNV staat dat de salarissen van de chauffeurs volgend jaar met 8 procent stijgen en het jaar erna met 4 procent. Werkgevers mogen pauzes voortaan alleen nog inhouden als de chauffeur daadwerkelijk pauze heeft gehad. Verder krijgen chauffeur meer salaris doorbetaald in de eerste weken waarin ze ziek zijn, dit stijgt van 70 naar 80 procent van hun loon.