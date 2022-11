COC: nogal slap dat minister OneLove-band niet draagt

COC Nederland, de landelijke lhbti-belangenorganisatie, vindt het “nogal slap” dat sportminister Conny Helder dinsdag tijdens het WK-duel tussen Nederland en Qatar een OneLove-speldje draagt, en niet de OneLove-band. “Ministers van België en Duitsland hebben de band ook gedragen, dus we vinden het eerlijk gezegd nogal slap dat de minister enkel een speldje draagt”, zo laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Volgens COC zou de minister “dit slappe symbool kunnen goedmaken door wel over het onderwerp in gesprek te gaan met autoriteiten in het land”. Op die manier zou er verbetering kunnen komen voor lhbti’ers in Qatar. “En daar is het ons natuurlijk uiteindelijk om te doen.”

Ook Amnesty hoopt dat de minister zich uitspreekt bij de autoriteiten, bijvoorbeeld over een compensatiefonds voor getroffen migrantenarbeiders, vrouwenrechten en rechten voor lhbti’ers. “Dat hebben we nog niet gehoord van haar. Het liefst zien wij dat ze daar in het openbaar wat over zegt.” Of de minister een OneLove-speldje of OneLove-band draagt, is voor Amnesty minder belangrijk. “Wij vinden het prima als er een zo’n mooi symbool tegen discriminatie wordt ingezet. In welk vorm dat is, dat maakt ons niet zoveel uit.”

Helder zegt dinsdag vierkant achter de gedachte van de OneLove-campagne te staan. “OneLove staat voor gelijkheid en verbinding. De kleuren in het hart staan voor trots zijn op wie je bent, op je afkomst, kleur, identiteit of geaardheid. En voor wederzijds begrip. Want ondanks verschillen spelen we samen op hetzelfde veld en kijken we naar dezelfde wedstrijd.”

OneLove is een initiatief van het ministerie van VWS en de KNVB, en staat voor mensenrechten en is tegen alle vormen van racisme en discriminatie. Ministers van Duitsland en België droegen de band vorige week tijdens de duels van hun nationale ploeg wel, toen ze naast FIFA-voorzitter Gianni Infantino op het ereterras zaten. Het WK voetbal is omstreden, omdat het slecht gesteld is met de mensenrechten van arbeidsmigranten maar ook van lhbti’ers in Qatar. De leiding van de KNVB besloot eerder al tijdens de wedstrijd geen OneLove-band, maar een OneLove-speldje te dragen.