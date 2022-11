Code geel voor zuidwesten van Nederland vanwege dichte mist

Een deel van Nederland moet opnieuw rekening houden met dichte mist. Het KNMI heeft dinsdagavond voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht code geel afgegeven. De waarschuwing is vooralsnog tot 10.00 uur woensdagmorgen van kracht.

Het zicht kan plaatselijk minder dan 200 meter zijn, waarschuwt het KNMI. De verwachting is dat de dichte mist zich in de avond en nacht verder uitbreidt.

Eerder op de dag gold voor een groot deel van Nederland ook al code geel vanwege mist. Aan het begin van de ochtend was bijna het hele land gehuld in dichte mist, die in het oosten van het land als eerste wegtrok. In Zeeland en Zuid-Holland werd code geel pas in de loop van de middag opgeheven.

Op de wegen stond het door de mist op veel plaatsen vast. In de ochtendspits stond op het hoogtepunt ruim 700 kilometer file. De mist zorgde ook voor hinder op de luchthavens Schiphol en Eindhoven Airport.