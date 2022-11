Drukke ochtendspits door dichte mist

Door de mist is er sprake van een drukke ochtendspits in heel Nederland. Volgens de ANWB staat er ruim 700 kilometer file. Een van de grootste files stond op de A58 richting Eindhoven, waar door een ongeluk met vier auto’s op het hoogtepunt ruim 80 minuten vertraging was.

Ook op veel andere snelwegen zijn ongelukken gebeurd, waardoor de vertraging hoog is opgelopen. De meeste vertraging is in het westen van het land. Dat komt voor een belangrijk deel door de dichte mist, waar code geel voor is afgekondigd door het KNMI.