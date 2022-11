Explosie bij portiekflat in Rotterdam, bewoners geëvacueerd

Bij een portiekflat aan de Allard Piersonstraat in Rotterdam is in de nacht van maandag op dinsdag rond 02.20 uur een explosie geweest. Daarna brak korte tijd brand uit en moesten de bewoners hun woningen in het wooncomplex in de wijk Delfshaven verlaten, meldt een politiewoordvoerster. Wanneer ze kunnen terugkeren en om hoeveel mensen het gaat, kan ze niet zeggen.

Het portiek is volgens haar flink beschadigd. “We onderzoeken wat de explosie heeft veroorzaakt. Het zou kunnen gaan om een vuurwerkbom of een explosief”, aldus de politie. Er zijn geen gewonden gevallen.

Getuigen worden opgeroepen zich bij de politie te melden.