Jetten wil loket voor opgeschorte groene subsidie weer openen

Energieminister Rob Jetten wil dat ondernemers straks weer met subsidie advies kunnen vragen over vergroening. Een regeling die hiervoor was bedoeld, schortte hij in juli dit jaar op omdat de subsidie niet het gewenste effect bleek te hebben en ondernemers klaagden over malafide adviseurs. Hij hoopt dat de Tweede Kamer meewerkt, en de aangescherpte regeling vanaf 1 januari weer in laat gaan.

Middelgrote en kleine bedrijven konden tot voor kort Subsidie Verduurzaming MKB (SVM) aanvragen om 80 procent van de kosten te dekken van “advies en ondersteuning bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen”. Maar na enige tijd kwamen bij uitvoerder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) signalen binnen over adviseurs die “misleidende verkooptechnieken gebruiken, mkb’ers onder druk zetten om van hun diensten gebruik te maken, onterecht voorspiegelen dat die diensten gratis zijn en adviezen met weinig toegevoegde waarde leveren”, schreef Jetten in juli. Adviseurs zouden zich zelfs hebben voorgedaan als werknemers van de RVO en ondernemers werd voorgespiegeld dat het energieadvies verplicht is.

Om te voorkomen dat malafide adviseurs blijven profiteren van de regeling, wil Jetten strengere eisen aan de kwaliteit van adviezen en adviseurs stellen. “Middels een verplicht bij de subsidieaanvraag in te dienen formulier worden ondernemers daarnaast geïnformeerd over de voorwaarden en dat zij niet verplicht zijn om een energieadvies te laten opstellen, zodat energieadviseurs dit niet meer anders kunnen doen voorkomen”, schrijft de bewindsman in een brief aan de Kamer.

De verbeterde regeling kan vanaf 1 januari weer open worden gesteld als de Kamer voor een voorstel van D66-Kamerlid Romke de Jong stemt. De partijgenoot van Jetten vroeg om de regeling te heropenen. Omdat de regeling is opgeschort, zit er nog een kleine 16 miljoen euro in de subsidiepot voor 2022. Deze zou dan in 2023 kunnen worden gebruikt. Het voorstel van De Jong, waarin hij ook pleit voor een proef waardoor middelgrote en kleine bedrijven gratis hun CO2-voetafdruk kunnen meten, kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.