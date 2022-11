Kabinet wil hardere afspraken over tegengaan desinformatie

Het kabinet is er nog niet gerust op dat de nieuwe Europese gedragscode tegen desinformatie goed genoeg zal werken. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) vindt het jammer dat onlineplatformen zichzelf moeten reguleren en vreest dat die afspraken te vrijblijvend zijn.

De ‘Praktijkcode 2022 inzake desinformatie’, zoals hij officieel heet, is in juni getekend door 34 bedrijven, waaronder Google, TikTok, Twitch, Meta (het moederbedrijf van Instagram, Facebook en Whatsapp) en Twitter. Ze spraken af dat ze maatregelen treffen om onder meer het verdienmodel achter desinformatie, factcheckers te helpen en voor meer transparantie te zorgen rond politieke advertenties.

Van Huffelen schrijft in een brief aan de Kamer dat ze blij is dat de oude praktijkcode is aangescherpt. Wel wijst ze op het “vrijwillige en zelfregulerende karakter” ervan. Hoe die er precies uit komt te zien, is nog onduidelijk omdat de ondertekenaars meer dan een halfjaar de tijd gekregen hebben om met uitgewerkte plannen te komen.

Het kabinet heeft er ook moeite mee dat de ondertekenaars geen “gezamenlijke uitgangswaarden en doelen” hebben geformuleerd voor hun beleid. In plaats daarvan trekken ze allemaal hun eigen plan.

Bovendien mist de staatssecretaris nog een aantal techbedrijven in de lijst van ondertekenaars. “Zo zouden andere berichtendiensten zoals Signal en Telegram, de code moeten onderschrijven, uiteraard met inachtneming van encryptie en privacystandaarden.” Ook bedrijven die podcasts aanbieden ontbreken. Van Huffelen noemt Spotify en Apple Music. Ook podcasts kunnen gebruikt worden om valse informatie de wereld in te helpen, merkt ze op.

Van Huffelen schrijft aan de Kamer dat ze de techbedrijven zal aanspreken op hun rol, ook de bedrijven die de nieuwe richtlijn nog niet hebben ondertekend.