Kamer wil dat banden worden aangehaald met Taiwan

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de banden met Taiwan “op elke mogelijke wijze” gaat versterken. Een motie met die oproep van D66 en SGP kreeg dinsdag een ruime meerderheid. Nederland onderhoudt geen diplomatieke relaties met Taiwan.

De laatste jaren is de Kamer steeds kritischer geworden over China dat Taiwan als een afvallige provincie beschouwt. En de laatste jaren groeit de steun in de volksvertegenwoordiging voor Taiwan. Zeker sinds de Chinese dreiging richting Taiwan is toegenomen.

De Chinese behandeling van de moslimminderheid in Xinjiang leidde tot woede in de Kamer. Die nam vorig jaar een motie aan waarin wordt verklaard dat China volkerenmoord op de Oeigoerse moslimminderheid in Xinjiang pleegt. Het kabinet wil nog niet van volkerenmoord spreken.

Het kabinet moet ook in de EU proberen de banden aan te halen met Taiwan, vindt de Kamer. Daarover wordt in de EU nog wel verschillend gedacht. Wel wil de Europese Commissie minder afhankelijk worden van China. Dat moet gebeuren door meer zaken in de EU te produceren of alternatieve leveranciers te vinden.

Regeringspartij D66 wil ook dat China alvast hoort welke strafmaatregelen volgen mocht het land Taiwan aanvallen. Het kabinet wil niet zo ver gaan. D66 staat ook open voor training en kennisuitwisseling met het leger van Taiwan, zei D66’er Sjoerd Sjoerdsma vorige week in de Kamer.