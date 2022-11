Kamer wil internetaansluiting op elk adres

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat elk adres in Nederland een vaste internetaansluiting krijgt. Volgens de laatste cijfers hebben 19.000 adressen in buitengebieden geen vaste aansluiting voor snel internet. SP en D66 verzoeken in een motie om uit te zoeken of het mogelijk is om elk adres internettoegang te geven, zoals dat ook met telefonie het geval is.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) heeft zich anders dan een Kamermeerderheid tegen de motie uitgesproken. Half november zei ze tijdens een debat het als een “last resort” te zien om toegang tot snel internet een universele dienst te maken.

De bewindsvrouw wil eerst proberen of ze internetbedrijven zonder dwang ertoe kan zetten om alle adressen een deugdelijke internetaansluiting te geven. “Het probleem daarbij is wel dat we daar niet echt een financiĆ«le dekking voor hebben”, zei de minister daarbij. In het voorjaar wil ze bekijken of er geld vrij kan worden gemaakt.

Renske Leijten (SP) zei tijdens hetzelfde debat het niet meer dan logisch te vinden dat iedereen toegang krijgt tot snel internet. “Als je een overheid hebt die zegt dat alles wat digitaal kan, ook digitaal moet en als je ziet dat in het onderwijs, de zorg, de kinderopvang, het werk en het gebruik van het openbaar vervoer alles digitaal gaat”, verduidelijkt het Kamerlid.

Onderzoeksbureau Dialogic heeft onlangs in opdracht van het kabinet uitgezocht hoeveel adressen in buitengebieden eind 2023 geen zicht hebben op een internetaansluiting met een snelheid van 100 megabit per seconde. Toen bleek dat 71.000 adressen nog niet aangesloten waren en dat 52.000 binnenkort snel internet krijgen. Dan blijven er dus 19.000 adressen over zonder aansluiting.