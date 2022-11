Nederland medeorganisator top over democratie

Nederland is een van de organisatoren van de tweede editie van een internationale top over democratie. De Verenigde Staten, Zuid-Korea, Zambia en Costa Rica behoren eveneens tot de organisatie. De top staat gepland voor 29 en 30 maart.

De top komt uit de koker van de Verenigde Staten en werd in december 2021 voor het eerst gehouden als digitale bijeenkomst. Meer dan honderd landen deden toen mee. Ook de komende editie is voor een groot deel digitaal. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd in de vijf gastlanden.

Op de top wordt besproken hoe democratieĆ«n het hoofd kunnen bieden aan de “grootste uitdagingen van de wereld”, schrijft het Witte Huis. Niet-democratische landen als China of Rusland waren voor de vorige editie niet uitgenodigd. Het is de bedoeling dat deelnemende landen op de tweede top laten zien hoe ze in de tussentijd hun democratie hebben versterkt.