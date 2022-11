Noodopvang voor honderd mensen in IJsselstein

De Utrechtse gemeente IJsselstein maakt in sporthal De Oever aan de Zomerdijk plaats voor noodopvang van honderd asielzoekers. De gemeente gaat scholen, sportclubs en anderen die de sporthal gebruiken, helpen om tijdelijk een ander onderkomen te vinden. De noodopvang gaat op 16 december open.

Burgemeester Patrick van Domburg van IJsselstein vindt dat “schrijnende situaties zoals bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn voorgekomen, niet meer mogen gebeuren”. In de noodopvang worden zowel mannen als vrouwen uit allerlei landen ondergebracht, en zowel gezinnen als alleenstaanden.

Het is de bedoeling dat de sporthal eind januari weer wordt ontruimd. Volgens IJsselstein gaan de vluchtelingen daarna “naar extra aanmeldcentra die de overheid op andere plekken in Nederland klaarmaakt”. Een deel van de asielzoekers zal dan naar verwachting ook al in de procedure zitten en naar een asielzoekerscentrum verhuizen.