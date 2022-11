Rotterdam wil geen uitbreiding aantal vluchten op luchthaven

Rotterdam wil dat het kabinet in de toekomst geen groei van het aantal vluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA) zal toestaan. Het stadsbestuur geeft met deze zienswijze gehoor aan de bezwaren tegen uitbreiding van de luchthaven die leven bij burgers en in de gemeenteraad.

Uit gesprekken met en enquĂȘtes onder omwonenden van de luchthaven kwam naar voren dat er weinig draagvlak onder de bevolking is voor groei van het aantal vluchten. Mensen ervaren in toenemende mate, vooral in de vroege ochtend en late avond, maar ook overdag hinder door de vluchten. Ze klagen onder meer over herrie waar ze wakker van liggen, ervaren stankoverlast en vrezen voor negatieve gezondheidseffecten.

Rotterdam wil dat de luchthaven in de toekomst alleen vliegtuigen toelaat die minder geluid maken, energiezuiniger zijn en dus voor minder CO2-uitstoot zorgen. Daarnaast wil de stad een latere begintijd voor vluchten in de ochtend gedurende het weekend. Verder moet de herrie van het warmdraaien van vliegtuigmotoren voor de openingstijd beperkt worden, en gaan zaken- en privévluchten in de nacht in de ban, als het aan verantwoordelijk wethouder Vincent Karremans ligt.

“Ik realiseer mij dat dit waarschijnlijk een daling van het totaal aantal vliegbewegingen tot gevolg zal hebben. Ik ben niet blind voor de bedrijfseconomische gevolgen voor RTHA maar ik acht dit noodzakelijk om de hinder voor omwonenden dragelijker te maken”, schrijft Karremans aan de directie van de luchthaven.

De derde luchthaven van Nederland wil in het nieuwe luchthavenbesluit voor RTHA, dat op 1 januari 2025 moet ingaan, graag het aantal vluchten uitbreiden. Het kabinet beslist met een zogeheten luchthavenbesluit in 2024 over het aantal vluchten vanaf RTHA vanaf 2025.