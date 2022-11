Vanaf 2025 is elektrisch ‘bootje varen’ in Amsterdam verplicht

De energietransitie gaat ook de deur van de botenbezitter niet voorbij. In de Amsterdamse grachten veroorzaken de ruim 7000 boten met benzine en dieselmotoren zoveel luchtvervuiling, dat de gemeente ze gaat aanpakken. Vanaf 2025 mag je in het centrum alleen nog maar elektrisch varen. Dat betekent dat boten moeten worden omgebouwd en verenigingen uitgerust moeten worden met laadvoorzieningen. Maar vooralsnog kun je tot die tijd nog gewoon elke soort sloep huren in Amsterdam.

17 palen voor 7000 boten

‘Op dit moment varen nog weinig bewoners met een uitstootvrije boot’, vertelt een woordvoerder van de Gemeente Amsterdam aan het tijdschrift Quote. ‘Er is wel al een start gemaakt met het vergroten van oplaadmogelijkheden in de stad.’

In Friesland doen ze het wat sneller en zijn ze al gewend aan de vergroening in de nautische wereld. Door investeringen vanuit de verschillende gemeentes kan daar in vrijwel de hele provincie zorgeloos met een elektrische boot worden gevaren. De jachthavens worden namelijk gesubsidieerd om laadpalen te installeren waardoor er zelden een tekort aan oplaadmogelijkheden is. In Amsterdam duurt het echter iets langer. Daar staan nog maar 17 laadpalen voor zo’n 7000 boten.

Voordelen elektrisch varen

Toch wil de gemeente Amsterdam er serieus vaart achter zetten. Er zijn natuurlijk ook een hoop voordelen te noemen in de transitie naar verduurzaming waar we allemaal mee te maken hebben. Zo heb je altijd stroom aan boord voor apparatuur en hoef je nooit meer tussendoor te tanken. Als je terug komt, stop je gewoon je stekker in de laadpaal. De stank van diesel hangt niet meer om je bootje heen en er zijn geen uitlaatgassen of lawaai aan boord. Je kunt dus in alle rust over het water glijden.

Kostbaar voor gemeente en botenbezitter

Maar er kleeft ook een groot nadeel aan. Het is voor alle partijen nogal een kostbare aangelegenheid. De gemeente Amsterdam onderzoekt momenteel nog hoeveel laadpalen er nodig zijn, maar goedkoop wordt het in ieder geval niet. Om een laadpaal operationeel te krijgen ben je namelijk al snel vijf tot zesduizend euro kwijt. En dan hebben we het volgens schattingen over zo’n 1000 tot 1500 laadpalen.

Werk aan de winkel dus. En ook voor de boten bezitter is het een dure grap. Een elektrisch motorblok kost tussen de 5000 en 20.000 euro, een aardige duit. Alleen voor boten die heel veel varen, zoals bijvoorbeeld rondvaart- of verhuurboten, geldt dat elektrisch varen, alles mee gerekend, voordeliger uitpakt. Voor boten die enkel particulier recreatief gebruikt worden, is elektrisch varen qua aanschaf duurder dan diesel varen. Voorlopig zul je met een boot huren in Amsterdam dus beter af zijn!