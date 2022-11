Verdachten van rellen Staphorst herkenbaar op tv

Vier verdachten van de rellen rond de Sinterklaasintocht in Staphorst op zaterdag 19 november komen dinsdagavond herkenbaar op televisie in het programma Opsporing Verzocht. De verdachten kregen van de politie tot dinsdagmorgen de tijd om zichzelf te melden, maar ook in de loop van dinsdag heeft niemand dat gedaan volgens een politiewoordvoerder. De politie sluit niet uit dat er behalve het gezochte viertal nog meer verdachten worden opgepakt.

Bij de afslag naar Staphorst in de snelweg A28 belaagden relschoppers op 19 november twee auto’s waarin waarnemers van Amnesty International zaten en demonstranten van Kick Out Zwarte Piet. Volgens de politie gooide een grote groep mensen eieren naar de auto’s, er werden spullen uit de wagens getrokken en de auto’s werden heen en weer geschud. De inzittenden werden ernstig bedreigd en ge├»ntimideerd.

De politie heeft al veel beelden van de gebeurtenissen, omdat op internet en sociale media veel berichten over de ongeregeldheden stonden. Daaruit zijn de vier die zich moesten melden naar voren gekomen. Politie en Openbaar Ministerie zijn nog bezig met een onderzoek naar de rellen, zodat er later mogelijk nog meer verdachten in beeld komen. Ook de gemeente Staphorst en de Inspectie Justitie en Veiligheid doen onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Daarbij komt onder meer aan de orde hoe de politie en burgemeester Jan ten Kate hebben gehandeld.