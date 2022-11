2 maanden cel voor man die na dodelijk ongeluk weer te snel rijdt

De rechter heeft een man uit Julianadorp (Noord-Holland) donderdag veroordeeld tot twee maanden cel omdat hij onder invloed te snel reed, terwijl hij eigenlijk niet mocht rijden vanwege het veroorzaken van een dodelijk ongeval. De man werd in 2019 veroordeeld voor een fataal verkeersongeval, waarbij zijn rijbevoegdheid vijf jaar werd ontzegd. Ook werd zijn rijbewijs ongeldig verklaard.

Desondanks ging de man afgelopen februari opnieuw de fout in. Hij reed in Schagen met 129 kilometer per uur over een weg waar maximaal 60 is toegestaan. Ook had hij vier keer de toegestane hoeveelheid THC in zijn bloed, bleek na een bloedtest. De verdachte verklaarde zelf dat hij onderweg was om zijn kind op te halen.

De politierechter ging mee met de eis van het Openbaar Ministerie van twee maanden cel, een extra ontzegging van de rijbevoegdheid van zes maanden en een boete van duizend euro. “Het is volstrekt onacceptabel dat de man toch weer is gaan rijden met een eerder opgelegde rijontzegging van vijf jaar, dat hij lak heeft aan dat vonnis, terwijl ook vanuit het CBR zijn rijbewijs ongeldig is verklaard”, aldus de officier van justitie. De verdachte betuigde in de rechtbank in Alkmaar geen spijt. Hij vond dat hij al genoeg gestraft was en gaat in hoger beroep.