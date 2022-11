Afromen winst stroomproducenten levert mogelijk 1,8 miljard op

De extra heffing die stroomproducenten moeten gaan betalen vanwege hun hoge winsten zal de schatkist ongeveer 1,8 miljard euro opleveren, verwacht het kabinet. Met het geld wordt een deel van het energieplafond gefinancierd waarmee het kabinet vanaf januari huishoudens en kleinverbruikers ondersteunt vanwege de extreem hoge energieprijzen.

De belasting op de overwinsten van de energiebedrijven gaat op 1 december in en geldt voor een beperkte periode van zeven maanden, zo is in Europees verband afgesproken. De wet die het formeel mogelijk moet maken, zal naar verwachting pas in het voorjaar klaar zijn. Maar de wet gaat dan met terugwerkende kracht gelden, schrijven energieminister Rob Jetten en staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.

De opbrengst van 1,8 miljard euro is nog onzeker. Het is onder meer sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de stroomprijs in die periode. Als de marktprijzen in deze periode lager zijn dan de huidige beursprijzen, waarvan het kabinet nu uitgaat, dan “is dat goed nieuws voor de burgers en bedrijven, maar levert de tijdelijke heffing ook minder inkomsten op”. De landen van de Europese Unie gingen vorige maand akkoord met deze verplichte heffing voor de elektriciteitsproducenten.

De stroombedrijven moeten zelf berekenen of en hoeveel ze van hun overwinst moeten afdragen en daarvan aangifte doen. Een aanslag van de inspecteur is niet nodig. De Belastingdienst zal het geld innen en de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) zal daar toezicht op houden en controleren of alle partijen aangifte hebben gedaan. “Met deze beoogde uitvoering ligt de primaire verantwoordelijkheid voor het bepalen van de omvang van de grondslag en van de hoogte van de heffing bij de elektriciteitsproducent”, aldus de bewindslieden.

Het prijsplafond op de energierekening houdt in dat huishoudens en een deel van de bedrijven tot een bepaald verbruik de ‘oude’ energieprijs betalen. Daarboven betalen ze wel de volle mep. Naar verwachting kost deze regeling het kabinet in totaal ongeveer ruim 13 miljard euro.

De Tweede Kamer praat woensdagavond over het energieplafond.