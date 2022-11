Burgemeester: nieuwe kerncentrales Borssele niet vanzelfsprekend

Burgemeester Gerben Dijksterhuis van Borssele noemt het niet vanzelfsprekend dat er draagvlak is voor nieuwe kerncentrales. In het Zeeuwse dorp staat al een werkende centrale. Bronnen bevestigden dinsdag aan het ANP dat het kabinet twee nieuwe kerncentrales in 2035 wil, waarbij de voorkeur uitgaat naar Borssele. “Ik heb de afgelopen periode veel inwoners gesproken hierover en veel mensen zijn bezorgd”, aldus de burgemeester.

De komst van twee nieuwe kerncentrales heeft volgens Dijksterhuis “grote impact op onze inwoners, hun leefkwaliteit en hun veiligheidsgevoel. En vergeet niet, deze ontwikkeling staat voor onze inwoners niet op zichzelf. Zoals ze zelf ook zeggen: ‘Het komt van alle kanten; het industriĆ«le Sloegebied, aanlanding van Wind op Zee, een nieuw hoogspanningsstation, nieuwe hoogspanningsmasten, de bestaande kerncentrale, en Tennet is hier voorlopig ook nog volop bezig’.”

“Inwoners verwachten dat als hun achtertuin de functie van groene meterkast van Nederland krijgt, het Rijk daarvoor investeert in de versterking van de leefkwaliteit van Borsele”, aldus de burgemeester. Hij heeft dat in oktober ook aan energieminister Rob Jetten laten weten.

Verder is de burgemeester “verbaasd over het feit dat diverse media wisten te vertellen dat onze inwoners geen problemen hebben met de bouw van nieuwe kerncentrales. Het doet geen recht aan de gevoelens die leven.”

Over de kerncentrales is nog geen definitief besluit genomen, benadrukken betrokkenen. Dat gebeurt mogelijk vrijdag in de ministerraad.