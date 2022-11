Drillrapper krijgt drie jaar cel voor geweld op Scheveningse Pier

De 22-jarige Amsterdammer Tyrece B. is woensdag veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Hij was volgens de rechtbank in Den Haag betrokken bij het dodelijke incident op de Scheveningse Pier in augustus 2020, waar twee drillrapgroepen uit Amsterdam en Rotterdam elkaar troffen.

De 19-jarige Cennethson Janga (Chuchu) uit Rotterdam kwam op die maandagavond 10 augustus om het leven. Hij werd met een mes gestoken door twee Amsterdammers, die al eerder zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van elf jaar.

De 22-jarige man werd ervan verdacht dat hij geprobeerd heeft om datzelfde slachtoffer dood te schieten. De officier van justitie had daarom negen jaar gevangenisstraf geƫist voor een poging tot doodslag. De rechtbank spreekt hem daarvan vrij, omdat niet is gebleken dat hij de trekker van zijn vuurwapen heeft overgehaald. Wel is B. veroordeeld voor vuurwapenbezit en opruiing. De rechtbank spreekt van een relatief hoge straf, omdat het incident de maatschappij heeft geschokt en omdat de opruiing uiteindelijk dodelijke gevolgen heeft gehad.

B. wordt beschouwd als leider van de Amsterdamse drillrapformatie. Drillrap is een stijl van vaak snel en monotoon rappen. In veel nummers wordt geweld verheerlijkt. B. was anderhalf jaar voortvluchtig. De man meldde zich een jaar geleden zelf bij een politiebureau in Amsterdam.