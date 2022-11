Gezondheidsraad adviseert over aanpak gehoorschade door muziek

De Gezondheidsraad brengt in de loop van de woensdagochtend advies uit over de aanpak van gehoorschade door harde muziek. Het adviesorgaan doet dat op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid. Dat wil weten hoe gehoorschade door het luisteren naar luide muziek via speakers of koptelefoons en oortjes voorkomen kan worden.

Opeenstapeling van gehoorschades kan uiteindelijk leiden tot permanent gehoorverlies, met alle gevolgen van dien. Er zijn al langere tijd zorgen over schade aan het gehoor, niet alleen door versterkte muziek, maar ook door ander lawaai. Zo deelden ongeruste dokters tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort oordoppen uit onder de circuitbezoeker als bescherming tegen de herrie van de motoren.

Uit onderzoek bij Rotterdamse kinderen van 9 tot 11 jaar kwam ook al naar voren dat 1 op de 7 kinderen reeds beginnend gehoorverlies had.

Het is moeilijk om de bijdrage van alle verschillende geluidsbronnen aan gehoorschade volledig vast te stellen, doordat de gevolgen zich vaak veel later manifesteren en het dus van alles geweest kan zijn. Maar over het bestrijden van de narigheid als gevolg van speakers of koptelefoons en oortjes moet er nu dus in ieder geval meer duidelijkheid komen.