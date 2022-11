Hogere straf voor bedreigen minister Hugo de Jonge en dochter

Een 21-jarige man uit Boxtel is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden voor het online bedreigen van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en zijn dochter. De straf van het hof in Den Bosch valt veel hoger uit dan de werkstraf van 25 uur die de politierechter had opgelegd.

De destijds 13-jarige dochter kreeg op 10 januari 2021 kort na middernacht een bericht via Instagram met de tekst ‘I’m gonna kill your father’. Na onderzoek kwam de politie uit bij de man uit Boxtel, die in zijn verhoor een bekentenis aflegde. Hij zou het bericht in een dronken bui hebben verstuurd, terwijl hij met vrienden was. Inmiddels heeft hij zijn excuses aangeboden aan de minister en zijn dochter.

De politierechter van de rechtbank in Den Bosch sprak de man vorig jaar vrij van het bedreigen van de dochter en veroordeelde hem alleen voor het bedreigen van de coronaminister. Het OM was het hier niet mee eens en ging in hoger beroep. In de visie van het OM is ook het meisje bedreigd en het hof is het daarmee eens: “Ook zij is door deze uitlating bedreigd.”

Het hof noemt het “volstrekt verwerpelijk en onverantwoord” dat de doodsbedreiging was gestuurd aan het meisje, dat “op geen enkele wijze betrokkenheid heeft gehad bij het werk van haar vader”.