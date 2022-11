Horeca: muziek zachter zetten gaat ten koste van de beleving

In de horeca zal het zachter zetten van de muziek ten koste gaan van de beleving. “De bezoekers blijven dan weg en gaan naar andere plekken om harde muziek te beleven”, reageert Koninklijke Horeca Nederland (KHN) op een advies van de Gezondheidsraad.

Als het aan de raad ligt mag muziek nog maar tot maximaal 100 decibel worden versterkt, drie decibel minder dan nu is afgesproken. Ook stelt de raad dat er aan wetgeving moet worden gedacht om dit te regelen.

KHN stelt dat er nog geen wetenschappelijk onderzoek is waaruit blijkt waar precies gehoorschade wordt opgelopen en in welke mate. De brancheorganisatie mist dan ook een degelijke onderbouwing. Daarbij wijst KHN erop dat mensen op meerdere plekken gehoorschade kunnen oplopen. “Denk bijvoorbeeld aan de bouw, evenementen, thuis, maar ook tijdens het luisteren van muziek of podcasts via je eigen oortjes en telefoon.”

Ook geeft de koepelorganisatie aan dat de horeca al veel doet om gehoorschade te voorkomen. Zo worden op veel plekken oordoppen aangeboden en zijn er in sommige clubs stilteruimtes om je oren wat rust te gunnen. Ook wordt gasten aangeraden voldoende afstand tot de speakers te nemen. “KHN zet in op het vergroten van bewustwording van onze leden van de risico‚Äôs van harde muziek voor het gehoor bij hen, hun medewerkers en hun bezoekers.”

Verder pleit de organisatie voor gratis gehoortesten van de overheid voor jongeren, nu gehoorschade onder deze groep toeneemt. Daarmee kan erger voorkomen worden, aldus KHN.