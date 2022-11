Jetten verwacht meer daling uitstoot als plannen zijn uitgewerkt

De reductie van de CO2-uitstoot zal de komende jaren “waarschijnlijk hoger zijn dan de ramingen nu laten zien”. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) heeft dat gezegd tegen een kritische Tweede Kamer. Volgens Jetten zal de uitstoot meer dalen dan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onlangs becijferde na de concrete uitwerking van allerlei landelijke en Europese plannen.

Linkse oppositiepartijen kraakten het klimaatbeleid tijdens een debat met Jetten. Ze vinden het onacceptabel dat het huidige én voorgenomen beleid de uitstoot nog onvoldoende laat dalen. Volgens het PBL stevent Nederland nu af op een reductie van 39 tot 50 procent in 2030. Als ‘geagendeerde’ plannen ook worden meegeteld, kan dat oplopen naar 41 tot 52 procent. Dat is nog altijd ver weg van de 60 procent waar het kabinet op mikt.

“We zijn op de goede weg, maar we zijn er zeker nog niet”, erkende Jetten tijdens een Kamerdebat. “We hebben zeker niet stilgezeten de laatste tijd”, voegde hij eraan toe. Jetten somde maatregelen op waar het kabinet aan werkt, zoals meer windmolens op zee, gascentrales waarvan de CO2 niet meer de lucht in gaat en afspraken die net zijn gemaakt met de glastuinbouwsector. Die heeft zich verbonden aan het doel om vanaf 2040 geen broeikasgassen meer uit te stoten.

Jetten zei “het ongeduld en chagrijn” van een deel van de Kamer te begrijpen en benadrukte dat de 60 procent moet worden gehaald. Volgens Suzanne Kröger (GroenLinks) komt Jetten eerdere beloften aan de Kamer niet na doordat de doelen nog steeds niet worden gehaald. “Dat doet iets met het vertrouwen.”

GroenLinks zegt de klimaatnota van Jetten niet te steunen, omdat die de partij niet ver genoeg gaat. De PvdA en de Partij voor de Dieren staan er net zo in. Jetten beschouwt dat als “aansporing” om meer te doen.

Rechtse partijen als de PVV en FVD steunen het kabinet eveneens niet, maar zij vinden het klimaatbeleid vooral verkwistend en onnodig. Alle vier de coalitiepartijen steunen de kabinetsaanpak wel.

Jetten wees erop dat de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) van het PBL laat zien dat we “elk jaar weer een stapje dichterbij” komen. Dat klopt: in 2020 voorzag het planbureau nog dat de uitstoot 30 tot 40 procent zou dalen tegen 2030. In 2021 werd dat 38 tot 48 procent en dit jaar dus 39 tot 50 procent. Jetten noemt overigens steeds het iets hogere getal als het over dit jaar gaat, van 41 tot 52 procent, dat dus inclusief de niet-uitgewerkte plannen is. De cijfers die hij noemt van voorgaande jaren zijn echter exclusief de plannen die nog niet zo concreet zijn.