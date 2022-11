Nederland wil meer culturele samenwerking met Oekraïne, maakte staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) in Brussel bekend tijdens een overleg met cultuurministers. Oekraïne wordt daarom een zogeheten ‘focusland’, waardoor meer mogelijk is wat betreft investeringen of uitwisselingen.

Gezamenlijke projecten kunnen onder meer ondersteuning krijgen via Nederlandse instellingen of de Nederlandse ambassade, nu Oekraïne de nieuwe status van focusland heeft. Door de invasie van Rusland in Oekraïne wil Nederland samenwerking makkelijker maken. Nederland biedt al noodhulp aan beschadigde musea daar.

“Juist nu is het belangrijk om ook op cultureel gebied samen te werken”, aldus Uslu. “Alles van waarde is weerloos – zeker in tijden van oorlog.” Uslu wil Oekraïne steunen “in het verzet tegen Russische oorlogsmisdaden zoals het vernietigen van cultureel erfgoed en culturele infrastructuur”.