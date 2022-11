ON!: rapport ombudsman eenzijdig, niet aantoonbaar en subjectief

Ongehoord Nederland noemt het tweede rapport van de NPO Ombudsman “in veel gevallen eenzijdig, niet aantoonbaar en subjectief”. In het woensdag verschenen rapport concludeert de ombudsman dat Ongehoord Nederland opnieuw de Journalistieke Code van de NPO op diverse punten heeft geschonden. Diezelfde conclusie trok de NPO Ombudsman, Margo Smit, in juni.

Volgens Ongehoord Nederland heeft het opinieprogramma Ongehoord Nieuws “de laatste maanden een grote kwaliteitsslag gemaakt”, stelt de omroep op haar website. “Maar bij ons opinieprogramma is volgens ons geen sprake van, zoals zij stelt, ‘een patroon van onjuiste informatie’ of het schenden van journalistieke code.”

De omroep van Arnold Karskens maakt zich “ernstige zorgen” over de “eenzijdigheid” van de NPO Ombudsman. “De NPO Ombudsman gaat er in haar rapport aan voorbij dat er over deze thema’s bij grote groepen Nederlanders anders wordt gedacht dan gebruikelijk door andere omroepen. Ze bekijkt de zaken volgens ons – na een eerste globale lezing van het rapport – vanuit de heersende meerderheidsvisie en interpreteert de feiten alsmede de geldende normen en publieke waarden te veel dienovereenkomstig”, aldus ON!. “Zo dreigt het geluid van de minderheid binnen de publieke omroep (weer) te worden uitgesloten. De houding van de ombudsman druist naar ons inzicht in tegen de waarden van de Mediawet die een pluriform omroepbestel voorstaat.”

ON! vraagt het bestuur van de NPO om “een inhoudelijk en opbouwend gesprek”. “Omroep ON! vertegenwoordigt immers een substantieel deel van de bevolking dat zich tot voor onze komst ‘ongehoord’ voelde.”