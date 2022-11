Organisaties beginnen actie voor nicotinevrije generatie

Vier organisaties zijn het burgerinitiatief Nicotinee begonnen om een “nicotinevrije generatie” te bewerkstelligen. ConsumentenClaim, Rookpreventie Jeugd, Gezondheidskloof.nl en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose willen dat vanaf 2030 de leeftijdgrens voor de verkoop van (e-)sigaretten en andere nicotinehoudende producten jaarlijks met één jaar omhoog gaat.

Wanda de Kanter, longarts en voorzitter van Rookpreventie Jeugd, wijst erop dat door nicotine jongeren onbewust verslaafd worden. “Dat moet stoppen en daarvoor moet de wet gewijzigd worden. Ook in de onder jongeren populaire e-sigaretten zit verslavende nicotine. Met het burgerinitiatief Nicotinee.nl willen we bereiken dat jongeren niet meer worden verleid om te beginnen met vapen of roken.”

De initiatiefnemers pleiten ook voor de oprichting van een toezichthouder die zich richt op de bescherming van jongeren. “Hoewel de huidige verkoopgrens 18 jaar is, kunnen jongeren zowel in fysieke winkels als online eenvoudig nicotinehoudende producten zoals vapes kopen. Daar moet veel strenger op gecontroleerd worden. Wij denken dat daarvoor een nieuw op te richten toezichthouder nodig is die zich uitsluitend toelegt op de bescherming van jongeren”, zegt directeur Stef Smit van ConsumentenClaim.

Het initiatief is volgens de organisaties in lijn met ontwikkelingen in het buitenland. Door een verkoopverbod van alle nicotinehoudende producten vanaf 2030 te koppelen aan het geboortejaar 2012 ontstaat in hun ogen een echte nicotinevrije generatie. “In Denemarken, Australië, Nieuw Zeeland, Singapore en Maleisië worden al soortgelijke wetsvoorstellen besproken of doorgevoerd. Ook daar is gekozen voor het jaar 2030 als startdatum.”

Ze willen 40.000 handtekeningen ophalen om het voorstel in de Tweede Kamer behandeld te krijgen. Dit is volgens de initiatiefnemers nodig, omdat het huidige beleid en toezicht van de regering in hun ogen “ernstig tekort schiet”.