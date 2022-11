Rutte op bezoek bij twee noodopvanglocaties

Premier Mark Rutte heeft twee noodopvanglocaties voor asielzoekers bezocht, in Zwolle en in Biddinghuizen. In die laatste plaats werd hij vergezeld door staatssecretaris Eric van der Burg voor asiel. Ze spraken met de opvangmedewerkers, gemeenten en bewoners. In Zwolle is ook gesproken met omwonenden “waarbij er uiteraard ook aandacht was voor de impact op de buurt”, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst op Twitter.

De twee kabinetsleden hebben volgens een woordvoerder van Van der Burg een “informerend werkbezoek” afgelegd om te kijken hoe het er op de noodopvanglocaties aan toe gaat. Doel was niet om afspraken of beloften te doen. Volgens een woordvoerder wilde Rutte ook graag horen hoe de gemeenten met de opvanglocaties omgaan.

In Zwolle is plek voor 200 mensen. De meesten komen uit Oekraïne, maar er zitten ook mensen uit andere landen waaronder Syrië. De locatie in Biddinghuizen is met 1500 veel groter. Daar zitten de mensen in tijdelijke paviljoens.