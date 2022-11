Steun in Kamer groeit voor een Volksbank in publieke handen

In de Tweede Kamer groeit de steun om de Volksbank in publieke handen te houden. Tijdens een debat over staatsdeelnemingen gaven regeringspartijen CDA en ChristenUnie aan daar wel wat voor te voelen. Tot dusver zagen zij vooral meer in een coöperatieve bank.

Aan de linkerkant van de Kamer en bij de PVV wordt al langer geroepen om de bank in publieke handen te houden. De Volksbank is sinds 2013 volledig in handen van de Staat. De bank werd zo van de ondergang gered. Verder is ook nog de meerderheid van de aandelen van ABN AMRO in handen van Financiën.

CDA-Kamerlid Inge van Dijk zei in het debat “wel te neigen naar een dergelijke vorm”, al hoeft de bank van haar niet per se een staatsbank te zijn. Het kan ook nog steeds een coöperatieve vorm krijgen. Datzelfde zei ook Pieter Grinwis van de ChristenUnie.

Zo’n volksbank moet met begrijpelijke producten komen en niet te veel risico’s nemen, zei Grinwis. “Banken zijn te ver van klanten komen af te staan”, vindt Van Dijk. De Kamer praat eind februari verder met het kabinet over de toekomst van de Volksbank.

In juli liet minister Sigrid Kaag (Financiën) weten dat de Volksbank nog niet klaar is voor een eventuele privatisering. Zij komt voor de zomer van 2023 met een nieuwe tussenstand over de toekomst van de Volksbank, het moederconcern van onder meer SNS, RegioBank en ASN.