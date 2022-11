VeiligheidNL: alleen verlagen van geluidsgrens is niet genoeg

Het is niet genoeg om alleen het maximale versterkte geluidsniveau te verlagen naar 100 decibel. Mensen moeten ook oordoppen dragen om het geluid verder te dempen, zegt het kenniscentrum VeiligheidNL.

De grens voor het geluid bij versterkte optredens staat nu op 103 decibel. De Gezondheidsraad adviseert om de grens te verlagen, omdat dit bijdraagt “aan het verminderen van het risico op gehoorschade”. Daarnaast raadt de raad aan om door te gaan met bijvoorbeeld het stimuleren van gehoorbescherming.

VeiligheidNL is het eens met het advies. “Reductie van dit maximale geluidsniveau leidt tot een directe verminderde belasting op het gehoor en draagt daarmee bij aan de preventie van gehoorschade”, aldus het centrum. Dat voegt toe: “Daar waar het kan moet dit advies zeker opgevolgd worden, maar alleen deze eventuele verlaging is onvoldoende.” Oordoppen of andere manieren om de oren te beschermen, moeten het geluid met minstens 12 decibel verlagen.

VeiligheidNL wil ook dat de oren van kinderen standaard worden gecontroleerd wanneer ze tussen 11 en 15 jaar zijn. Dan kan gehoorschade vroeg worden gevonden en kunnen kinderen voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat hun klachten erger worden.