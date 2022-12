Heijnen benadrukt: statiegeld op blikjes gewoon per 31 december

Het statiegeldsysteem voor blikjes gaat gewoon in per 31 december van dit jaar, benadrukt staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu). Vanuit de sector klinkt dat die datum niet haalbaar is, en mogelijk er pas vanaf 1 april of zelfs 1 juli volgend jaar klaar voor is. “Maar dat is voor ons niet acceptabel, de wettelijke verplichting gaat gewoon in per 31 december”, aldus Heijnen.

De Stichting Afvalfonds Verpakkingen stapte naar de rechter, om een last onder dwangsom van tafel te krijgen. Die kreeg het fonds eerder van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), omdat er volgens de inspectie te weinig stappen waren gezet om het systeem op tijd gereed te hebben. De producenten zijn verantwoordelijk om het innamesysteem op te zetten, maar vanwege “onzekerheid in levertijden van belangrijke apparatuur” is 31 december volgens hen niet haalbaar.

Volgens Heijnen staat het iedereen vrij om in beroep te gaan bij de rechter, maar staat vooralsnog gewoon 31 december als ingangsdatum. Zij vindt dat producenten lang genoeg de tijd hebben gehad om zich voor te bereiden op de nieuwe wet. Blijven zij achterwege, dan kan de ILT wederom handhaven. Bijna twee jaar geleden werd bekend dat ook op blik statiegeld komt.

Men betaalt 0,15 euro statiegeld per blikje wanneer het systeem ingaat. Het kabinet hoopt met de maatregel het aandeel van blik in zwerfvuil drastisch te verminderen.