LAKS wil ook volgend jaar extra herkansing eindexamenleerlingen

Leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben nog steeds te maken met veel lesuitval, stelt het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Daarom wil de actiegroep dat ook de leerlingen die in 2023 eindexamen doen een extra herkansing krijgen en hun examens gespreid kunnen maken.

Leerlingen die in de afgelopen coronajaren eindexamen deden, kregen onder meer zo’n extra herkansing. Reden was het afstandsonderwijs tijdens coronatijd, waardoor scholieren minder goed voorbereid konden worden op hun eindexamens. Volgend jaar worden de schoolexamens echter grotendeels weer zoals voor corona, liet onderwijsminister Dennis Wiersma onlangs weten. Voor sommige leerlingen is de situatie nog steeds uitdagend, erkent ook de minister, maar de kandidaten moeten nu eenmaal goed worden voorbereid op de samenleving, arbeidsmarkt en vervolgopleiding.

Het LAKS ziet dat anders. Ook de huidige eindexamenkandidaten hebben een groot deel van hun onderwijs in coronatijd gevolgd, stelt de actiegroep. Bovendien hebben ze ook nu nog te maken met lessen die uitvallen, vanwege ziekteverzuim onder leraren en het lerarentekort. “Dit in combinatie met de vertragingen die leerlingen hebben opgelopen op cognitief en emotioneel vlak, maakt dat het LAKS vindt dat er meer maatregelen nodig zijn”, zo stelt de organisatie.

Het LAKS vraagt met de hashtag #REDMIJNDIPLOMA de rest van de maand online aandacht voor de positie van eindexamenkandidaten. Zo kunnen mensen onder meer een petitie ondertekenen.