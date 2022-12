Meer explosief materiaal gevonden in woning Spijkenisse

In de woning in de Mizarstraat in Spijkenisse, waar woensdag ongeveer 50 gram van de explosieve stof TATP werd gevonden, is bij het politieonderzoek donderdag nog meer van dit spul gevonden. Uit voorzorg moeten de bewoners van twaalf woningen in de nabijheid tijdelijk hun huis uit, meldt de politie.

De stof wordt donderdagmiddag door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Naar verwachting kunnen de bewoners daarna weer terug naar huis.

De eerste lading explosieven werd woensdag gevonden na de aanhouding van een 33-jarige man uit Spijkenisse, hij zou een 38-jarige plaatsgenoot hebben bedreigd met een mogelijk vuurwapen. Ook een 32-jarige vrouw is opgepakt. De TATP is woensdagavond “gecontroleerd” tot ontploffing gebracht, meldt de veiligheidsregio.

Vanwege de vondst van het materiaal werden woensdag aan het eind van de middag ook al veertien woningen aan de Mizarstraat ontruimd. Na het laten ontploffen van de TATP mochten ze weer terug naar huis.