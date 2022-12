Politie rijdt vanaf 2025 deels elektrisch

De politie gaat het wagenpark vernieuwen en een deel van de voertuigen zal elektrisch zijn. Op deze manier wil de politie verduurzamen en de CO2-uitstoot verminderen, is donderdag bekendgemaakt.

Onder andere de patrouillewagens worden elektrisch. Voertuigen met een fossiele verbrandingsmotor worden volgens de politie vervangen door een hybride versie of alleen nog op benzine rijden. De politiebussen blijven nog wel op diesel rijden omdat de politie de markt voor elektrische busjes nog niet ver genoeg ontwikkeld vindt. In een aantal eenheden is inmiddels al getest met elektrische auto’s.

Autofabrikanten kunnen zich nog tot en met 24 maart 2023 aanmelden voor het aanbestedingsproces. Om leveringsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen, wil de politie met twee automerken werken. Vanaf 2025 moeten de eerste elektrische politiewagens de weg op.