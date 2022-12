Radio 2 heeft extra verificatie voor veilig stemmen bij Top 2000

Mensen die op de Top 2000 van NPO Radio 2 willen stemmen, moeten hun stem dit jaar per e-mail een extra keer bevestigen. De organisatie heeft een verificatiestap ingebouwd om eventuele manipulatie te voorkomen.

Het is niet de eerste keer dat stemmers hun Top 2000-lijstje moeten verifiëren. De verificatie werd eerder juist weggehaald om het stemmen zo laagdrempelig mogelijk te maken. “We hebben ervoor gekozen om de verificatiestap te herintroduceren”, zegt NPO Radio 2-zendermanager Peter de Vries. “Wij zien momenteel een beweging dat we extra moeten opletten.”

Eind oktober werd de verkiezing voor de NS Publieksprijs stilgelegd omdat er “op grote schaal gemanipuleerd” was bij het stemmen. De organisatie bouwde na de eerste onregelmatigheden nog een verificatiestap in, maar omdat er niet met zekerheid een eerlijke uitslag kon worden vastgesteld werd de complete verkiezing afgeblazen. Tijdens de stemperiode kwamen onder meer klachten binnen van Kamerleden die beweerden dat hun mailadres was gebruikt. Ze zouden hebben gestemd op Het Coronabedrog, het boek van Thierry Baudet.

De Vries zegt dat er elk jaar bij het stemmen van de Top 2000 wel dingen opvallen en dat dat zeker niet betekent dat de organisatie altijd moet ingrijpen. “Kijk maar naar vorig jaar. Toen kregen we een plaat van Bankzitters onder ogen waarvan wij dachten: wat is dit?” Het bleek om een groep youtubers te gaan, die voornamelijk bij de jeugd razend populair is. “Ik kreeg een spreekbeurt van mijn jongste zoon over hoe geweldig deze boys waren. Binnen een minuut had ik wel in de gaten dat dit gewoon het gevolg was van dat we een nieuwe generatie aan ons binden.”

NPO Radio 2 opent donderdagochtend de stembus voor de 24e editie van de Top 2000, die traditiegetrouw tussen kerst en oud en nieuw wordt uitgezonden. De komende week kunnen mensen weer stemmen op hun favoriete nummers die wat hen betreft in de jaarlijkse allertijdenlijst moeten.